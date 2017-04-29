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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик: обзор матча 29 апреля 2017
СКА-Хабаровск
29.04.2017, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
89'
Замена
О. Мурачев
️️️️
А. Богатырев
84'
Желтая карточка
Д. Войнов
82'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Х. Ахриев
80'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Ахъядов
79'
Замена
А. Бажев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Никифоров
75'
Замена
М. Казанков
️️️️
Н. Калинский
61'
Замена
А. Друзин
️️️️
А. Киреев
55'
45'
Желтая карточка
А. Ахъядов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
4-1-3-2
56
Довбня
59
Иванов
3
Удалый
88
Киреев
10
Никифоров
18
Карасев
2
Димидко
78
Калинский
4
Астафьев
26
Черевко
9
Корян
4-1-4-1
1
Антипов
91
Кузнецов
48
Марченко
4
Дашаев
5
Семенов
34
Дроздов
7
Крамаренко
17
Мухаммад
26
Богатырев
21
Ахриев
33
Ахъядов
78
Калинский
60
Казанков
60
Казанков
78
Калинский
88
Киреев
30
Друзин
30
Друзин
88
Киреев
10
Никифоров
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Никифоров
26
Богатырев
3
Мурачев
3
Мурачев
26
Богатырев
21
Ахриев
21
Войнов
21
Войнов
21
Ахриев
17
Мухаммад
9
Бажев
9
Бажев
17
Мухаммад
33
Ахъядов
11
Тлупов
11
Тлупов
33
Ахъядов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак-Нальчик
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
31
Имран Карданов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
31
Имран Карданов
ВР
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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