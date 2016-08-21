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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Мордовия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 августа 2016
Мордовия
21.08.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
73'
А. Саркисов
28'
А. Хубулов
35'
М. Олоя
67'
А. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
90'
+1
Замена
В. Тюфяков
️️️️
В. Ильин
87'
Замена
В. Обухов
️️️️
М. Житнев
Желтая карточка
П. Игнатович
83'
83'
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Лобкарев
Замена
И. Лукьянов
️️️️
Р. Сабитов
78'
73'
Замена
О. Алейник
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ! 1:3!
А. Саркисов
73'
Замена
А. Иванов
️️️️
Ю. Лебедев
72'
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Хубулов
Желтая карточка
А. Багаев
65'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Дегтярев
64'
Желтая карточка
Е. Осипов
63'
63'
Желтая карточка
С. Бендзь
60'
Желтая карточка
Е. Фролов
58'
Желтая карточка
М. Житнев
Желтая карточка
Ю. Лебедев
55'
Замена
П. Игнатович
️️️️
П. Деобальд
54'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Олоя
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Хубулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
4-3-1-2
25
Чебану
27
Молодцов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
34
Сабитов
33
Кренделев
4
Астафьев
57
Деобальд
11
Дегтярев
11
Саркисов
3-2-3-1-1
39
Фролов
28
Байрыев
5
Армаш
26
Бендзь
31
Зотов
33
Гапон
88
Хубулов
99
Житнев
88
Олоя
52
Лобкарев
98
Ильин
57
Деобальд
29
Игнатович
29
Игнатович
57
Деобальд
27
Лебедев
22
Иванов
22
Иванов
27
Лебедев
11
Дегтярев
13
Алхазов
13
Алхазов
11
Дегтярев
34
Сабитов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
34
Сабитов
98
Ильин
89
Тюфяков
89
Тюфяков
98
Ильин
88
Хубулов
34
Алейник
34
Алейник
88
Хубулов
99
Житнев
13
Обухов
13
Обухов
99
Житнев
52
Лобкарев
10
Майрович
10
Майрович
52
Лобкарев
Остались в запасе
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Остались в запасе
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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