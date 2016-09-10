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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Мордовия
Шинник - Мордовия: обзор матча 10 сентября 2016
Шинник
10.09.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
72'
Д. Чистяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Мордовия
Замена
В. Ослоновский
️️️️
Э. Низамутдинов
88'
85'
Желтая карточка
Е. Осипов
81'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Иванов
73'
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
С. Захарченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Чистяков
72'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Д. Дзахов
62'
Желтая карточка
Д. Чистяков
51'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Султонов
46'
Замена
М. Земсков
️️️️
И. Подоляк
46'
Желтая карточка
П. Евсеев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Артур Мугинов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
24
Гоцук
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
71
Дзахов
37
Сиротов
28
Султонов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
3-5-2
23
Леонов
27
Молодцов
19
Осипов
5
Багаев
4
Астафьев
33
Кренделев
34
Сабитов
22
Иванов
94
Захарченко
11
Дегтярев
11
Саркисов
81
Низамутдинов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
81
Низамутдинов
28
Султонов
10
Лаук
10
Лаук
28
Султонов
20
Подоляк
8
Земсков
8
Земсков
20
Подоляк
71
Дзахов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
71
Дзахов
94
Захарченко
27
Лебедев
27
Лебедев
94
Захарченко
22
Иванов
13
Алхазов
13
Алхазов
22
Иванов
Остались в запасе
Шинник
Мордовия
17
Артур Мугинов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
17
Артур Мугинов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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