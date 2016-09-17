Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Тюмень
Мордовия - Тюмень: обзор матча 17 сентября 2016
Мордовия
17.09.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
19'
П. Игнатович
90+2'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Тюмень
90'
+4
Красная карточка
Н. Теленков
90'
+3
Вторая желтая
В. Лешонок
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Лешонок
90'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
И. Лукьянов
️️️️
П. Игнатович
88'
85'
Желтая карточка
В. Лешонок
84'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
И. Чудин
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
М. Астафьев
83'
79'
Замена
П. Шакуро
️️️️
И. Шабаев
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Дегтярев
72'
71'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Павленко
60'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Чуканов
43'
Желтая карточка
Д. Гузь
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Саркисов
40'
39'
Желтая карточка
И. Чудин
Желтая карточка
Е. Осипов
37'
Желтая карточка
П. Игнатович
27'
ГОЛ! 1:0!
П. Игнатович
19'
7'
Желтая карточка
А. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
3-4-3
25
Чебану
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
29
Игнатович
34
Сабитов
22
Иванов
4
Астафьев
11
Саркисов
10
Амбарцумян
11
Дегтярев
4-4-1-1
35
Смирнов
22
Шабаев
55
Гузь
4
Локтионов
77
Павленко
13
Шляпкин
27
Чудин
4
Кленкин
20
Теленков
7
Чуканов
9
Мамтов
4
Астафьев
27
Лебедев
27
Лебедев
4
Астафьев
11
Дегтярев
33
Кренделев
33
Кренделев
11
Дегтярев
11
Саркисов
57
Деобальд
57
Деобальд
11
Саркисов
29
Игнатович
9
Лукьянов
9
Лукьянов
29
Игнатович
27
Чудин
4
Пустозеров
4
Пустозеров
27
Чудин
22
Шабаев
90
Шакуро
90
Шакуро
22
Шабаев
7
Чуканов
9
Лешонок
9
Лешонок
7
Чуканов
77
Павленко
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
77
Павленко
Остались в запасе
Мордовия
Тюмень
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Мордовия - Тюмень
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия
Тюмень
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+