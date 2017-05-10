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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак-2
СКА-Хабаровск - Спартак-2: обзор матча 10 мая 2017
СКА-Хабаровск
10.05.2017, среда, 11:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-2
35'
Р. Корян
49'
Д. Дедечко
54'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак-2
Замена
А. Друзин
️️️️
Д. Дедечко
78'
77'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
К. Савичев
73'
Замена
А. Руденко
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Купчин
️️️️
В. Никифоров
73'
Замена
А. Киреев
️️️️
М. Казанков
69'
Замена
М. Астафьев
️️️️
Р. Корян
60'
55'
Замена
С. Нимели
️️️️
Ш. Шанбиев
ГОЛ! 3:0!
В. Никифоров
54'
53'
Желтая карточка
З. Бакаев
ГОЛ! 2:0!
Д. Дедечко
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Корян
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-3-1-3
56
Довбня
10
Никифоров
5
Эдиев
3
Удалый
78
Калинский
69
Дедечко
2
Димидко
60
Казанков
26
Черевко
23
Лескано
9
Корян
4-1-3-1-1
47
Филиппов
5
Кутин
96
Лихачев
22
Хомуха
4
Савичев
94
Тимофеев
2
Шанбиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
77
Бакаев
88
Давыдов
60
Казанков
88
Киреев
88
Киреев
60
Казанков
10
Никифоров
5
Купчин
5
Купчин
10
Никифоров
69
Дедечко
30
Друзин
30
Друзин
69
Дедечко
9
Корян
4
Астафьев
4
Астафьев
9
Корян
2
Шанбиев
99
Нимели
99
Нимели
2
Шанбиев
4
Савичев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
4
Савичев
77
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
77
Бакаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак-2
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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