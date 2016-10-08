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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Мордовия
Балтика - Мордовия: обзор матча 08 октября 2016
Балтика
08.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
19'
С. Помогаев (П)
2'
А. Саркисов
86'
Д. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Мордовия
90'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Саркисов
87'
Замена
И. Петров
️️️️
М. Астафьев
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Чалов
Замена
А. Малеев
️️️️
П. Соломатин
84'
75'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
С. Помогаев
74'
Замена
В. Почивалин
️️️️
В. Каленкович
70'
Желтая карточка
К. Марущак
67'
61'
Желтая карточка
П. Игнатович
59'
Замена
С. Захарченко
️️️️
А. Дегтярев
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Сердюк
59'
Желтая карточка
К. Родионов
53'
45'
Желтая карточка
А. Багаев
Замена
В. Пономарев
️️️️
В. Сармонт
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Помогаев
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Балтика
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
4
Роман Славнов
ПП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-1-3-2
95
Вамбольт
39
Сармонт
22
Родионов
81
Зимулька
18
Марущак
8
Цимбал
93
Каленкович
4
Елисеев
78
Помогаев
31
Соломатин
7
Сердюк
4-4-2
23
Леонов
27
Молодцов
19
Осипов
4
Чалов
5
Багаев
4
Астафьев
22
Иванов
34
Сабитов
29
Игнатович
11
Дегтярев
11
Саркисов
31
Соломатин
8
Малеев
8
Малеев
31
Соломатин
7
Сердюк
9
Подбельцев
9
Подбельцев
7
Сердюк
93
Каленкович
13
Почивалин
13
Почивалин
93
Каленкович
39
Сармонт
19
Пономарев
19
Пономарев
39
Сармонт
11
Дегтярев
94
Захарченко
94
Захарченко
11
Дегтярев
4
Астафьев
10
Петров
10
Петров
4
Астафьев
11
Саркисов
57
Деобальд
57
Деобальд
11
Саркисов
29
Игнатович
9
Лукьянов
9
Лукьянов
29
Игнатович
Остались в запасе
Балтика
Мордовия
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Игорь Захаряк
22
Игорь Кот
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Балтика - Мордовия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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