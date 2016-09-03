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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Сокол
Мордовия - Сокол: обзор матча 03 сентября 2016
Мордовия
03.09.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Сокол
90'
Замена
А. Домшинский
️️️️
В. Галыш
Замена
И. Петров
️️️️
П. Игнатович
87'
Желтая карточка
П. Игнатович
81'
78'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
Желтая карточка
Р. Сабитов
73'
Замена
А. Алхазов
️️️️
П. Деобальд
64'
36'
Желтая карточка
А. Хрущев
22'
Замена
А. Пасько
️️️️
И. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-5-1-1
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
29
Игнатович
34
Сабитов
33
Кренделев
22
Иванов
4
Астафьев
57
Деобальд
11
Дегтярев
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
80
Климов
21
Ходырев
22
Магадиев
77
Паштов
18
Дудолев
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
29
Игнатович
10
Петров
10
Петров
29
Игнатович
57
Деобальд
13
Алхазов
13
Алхазов
57
Деобальд
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
88
Галыш
90
Домшинский
90
Домшинский
88
Галыш
80
Климов
3
Пасько
3
Пасько
80
Климов
Остались в запасе
Мордовия
Сокол
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
11
Николай Дергачев
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Остались в запасе
11
Николай Дергачев
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Мордовия - Сокол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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