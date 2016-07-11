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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Мордовия
Луч - Мордовия: обзор матча 11 июля 2016
Луч
11.07.2016, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
49'
В. Минич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Мордовия
Вторая желтая
Р. Джигкаев
90'
Замена
М. Машнев
️️️️
А. Носов
89'
Желтая карточка
Р. Джигкаев
84'
Замена
Д. Голубев
️️️️
А. Килин
74'
73'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
Е. Осипов
Замена
Р. Джигкаев
️️️️
В. Минич
71'
Вторая желтая
С. Пономаренко
69'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Р. Гордиенко
64'
63'
Желтая карточка
А. Саркисов
61'
Замена
А. Саркисов
️️️️
П. Деобальд
55'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Кренделев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Минич
49'
Желтая карточка
С. Пономаренко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
32
Вадим Минич
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
15
Роман Джигкаев
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Котляров
6
Коломыц
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
5
Пискунов
3
Насадюк
32
Минич
18
Килин
11
Носов
18
Гордиенко
3-1-4-1-1
25
Чебану
27
Молодцов
19
Осипов
5
Багаев
11
Пазин
88
Иванов
34
Сабитов
33
Кренделев
4
Астафьев
57
Деобальд
13
Алхазов
32
Минич
15
Джигкаев
15
Джигкаев
32
Минич
11
Носов
19
Машнев
19
Машнев
11
Носов
18
Килин
92
Голубев
92
Голубев
18
Килин
18
Гордиенко
34
Кортава
34
Кортава
18
Гордиенко
33
Кренделев
10
Петров
10
Петров
33
Кренделев
57
Деобальд
11
Саркисов
11
Саркисов
57
Деобальд
19
Осипов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
19
Осипов
Остались в запасе
Луч
Мордовия
35
Илья Гаврилов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Луч - Мордовия
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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