Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 01 апреля 2017
Енисей
01.04.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
52'
С. Самодин
73'
В. Камеш
90+1'
М. Семакин
39'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 3:1!
М. Семакин
90'
+1
Замена
М. Семакин
️️️️
С. Самодин
90'
89'
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
О. Ланин
89'
Желтая карточка
М. Опарин
89'
89'
Замена
Р. Корян
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
87'
Замена
В. Плетин
️️️️
М. Астафьев
79'
Желтая карточка
А. Рылов
ГОЛ! 2:1!
В. Камеш
73'
62'
Замена
А. Рылов
️️️️
В. Никифоров
ГОЛ! 1:1!
С. Самодин
52'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Тихонов
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
П. Тен
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
М. Васильев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Опарин
4
Чичерин
22
Тен
23
Васильев
2
Кичин
64
Ланин
35
Гультяев
10
Алиев
33
Камеш
44
Тихонов
22
Самодин
3-4-1-2
55
Криворучко
10
Никифоров
5
Микуцкис
59
Иванов
4
Астафьев
69
Дедечко
30
Друзин
78
Калинский
60
Казанков
26
Черевко
23
Лескано
22
Самодин
14
Семакин
14
Семакин
22
Самодин
44
Тихонов
32
Козлов
32
Козлов
44
Тихонов
22
Тен
11
Саркисов
11
Саркисов
22
Тен
4
Астафьев
19
Плетин
19
Плетин
4
Астафьев
10
Никифоров
10
Рылов
10
Рылов
10
Никифоров
23
Лескано
9
Корян
9
Корян
23
Лескано
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
27
Павел Рожков
ОП
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
СКА-Хабаровск
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+