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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Мордовия
Факел - Мордовия: обзор матча 28 августа 2016
Факел
28.08.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
44'
М. Бирюков (П)
36'
М. Астафьев
41'
А. Дегтярев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Мордовия
Желтая карточка
И. Соловьев
90'
+1
90'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Дегтярев
87'
Замена
Д. Чалов
️️️️
М. Астафьев
82'
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
А. Саркисов
Замена
А. Рылов
️️️️
М. Багаев
80'
71'
Желтая карточка
А. Алхазов
70'
Замена
А. Алхазов
️️️️
П. Деобальд
67'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
64'
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Трошечкин
64'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Лукьяновс
46'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
45'
45'
Желтая карточка
А. Молодцов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Бирюков
44'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Дегтярев
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Саутин
71
Багаев
93
Бурнаш
29
Шахов
13
Иванов
5
Трошечкин
9
Соловьев
10
Лукьяновс
27
Мурнин
87
Саталкин
17
Бирюков
3-4-1-2
25
Чебану
27
Молодцов
19
Осипов
5
Багаев
4
Астафьев
34
Сабитов
33
Кренделев
22
Иванов
57
Деобальд
11
Дегтярев
11
Саркисов
5
Трошечкин
10
Альшин
10
Альшин
5
Трошечкин
10
Лукьяновс
7
Козлов
7
Козлов
10
Лукьяновс
71
Багаев
10
Рылов
10
Рылов
71
Багаев
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
4
Астафьев
4
Чалов
4
Чалов
4
Астафьев
11
Саркисов
27
Лебедев
27
Лебедев
11
Саркисов
11
Дегтярев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
11
Дегтярев
57
Деобальд
13
Алхазов
13
Алхазов
57
Деобальд
Остались в запасе
Факел
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Факел - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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