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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Зенит-2
СКА-Хабаровск - Зенит-2: обзор матча 17 апреля 2017
СКА-Хабаровск
17.04.2017, понедельник, 11:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
89'
Р. Корян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Зенит-2
Желтая карточка
А. Довбня
90'
+1
Замена
П. Карасев
️️️️
Р. Корян
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Карпов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Корян
89'
Замена
В. Плетин
️️️️
М. Казанков
84'
80'
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Евсеев
Замена
А. Киреев
️️️️
Н. Калинский
75'
Желтая карточка
А. Димидко
74'
71'
Замена
А. Исаев
️️️️
К. Погребняк
61'
Желтая карточка
Ю. Бавин
58'
Желтая карточка
А. Евсеев
57'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
И. Камышев
Замена
А. Друзин
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
41'
38'
Желтая карточка
К. Погребняк
Красная карточка
Д. Дедечко
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
88
Бенни Юнаев
ЦФ
2-4-1-3
56
Довбня
59
Иванов
3
Удалый
2
Димидко
78
Калинский
69
Дедечко
4
Астафьев
60
Казанков
26
Черевко
23
Лескано
9
Корян
4-4-1-1
23
Бабурин
23
Зуйков
58
Зуев
51
Карпов
23
Чернов
37
Сиротов
94
Евсеев
40
Бавин
11
Камышев
72
Батютин
9
Погребняк
78
Калинский
88
Киреев
88
Киреев
78
Калинский
9
Корян
18
Карасев
18
Карасев
9
Корян
60
Казанков
19
Плетин
19
Плетин
60
Казанков
23
Лескано
30
Друзин
30
Друзин
23
Лескано
94
Евсеев
91
Ящук
91
Ящук
94
Евсеев
11
Камышев
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Камышев
9
Погребняк
10
Исаев
10
Исаев
9
Погребняк
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Зенит-2
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Бенни Юнаев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Бенни Юнаев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Зенит-2
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
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10.10.2026
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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