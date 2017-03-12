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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сокол
СКА-Хабаровск - Сокол: обзор матча 12 марта 2017
СКА-Хабаровск
12.03.2017, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
82'
Р. Корян (П)
40'
И. Климов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сокол
Желтая карточка
А. Черевко
90'
Замена
А. Рылов
️️️️
М. Астафьев
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Корян
82'
81'
Желтая карточка
А. Хрущев
80'
Желтая карточка
А. Мануковский
Замена
Р. Корян
️️️️
Д. Дедечко
71'
70'
Замена
А. Перченок
️️️️
Н. Дергачев
Замена
М. Казанков
️️️️
Э. Булия
61'
53'
Желтая карточка
М. Платика
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
44'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
22
Иван Бакланов
ПВ
2-1-4-3
55
Криворучко
59
Иванов
5
Микуцкис
18
Карасев
30
Друзин
2
Димидко
69
Дедечко
4
Астафьев
26
Черевко
91
Булия
23
Лескано
4-4-1-1
16
Федоров
30
Васянович
80
Климов
21
Ходырев
22
Магадиев
18
Дудолев
5
Платика
8
Мануковский
17
Хрущев
77
Романенко
11
Дергачев
91
Булия
60
Казанков
60
Казанков
91
Булия
4
Астафьев
10
Рылов
10
Рылов
4
Астафьев
69
Дедечко
9
Корян
9
Корян
69
Дедечко
11
Дергачев
7
Перченок
7
Перченок
11
Дергачев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сокол
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сокол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
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Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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