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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Мордовия
Тосно - Мордовия: обзор матча 23 июля 2016
Тосно
23.07.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
62'
А. Кутьин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Мордовия
86'
Вторая желтая
Ю. Лебедев
85'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Дегтярев
84'
Желтая карточка
А. Дегтярев
81'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
76'
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
М. Палиенко
️️️️
М. Кашчелан
75'
65'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Саркисов
65'
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Лукьянов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кутьин
62'
61'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
59'
Замена
И. Гультяев
️️️️
С. Причиненко
57'
35'
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Е. Марков
33'
Желтая карточка
М. Кашчелан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-1-4-2
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
20
Дугалич
25
Буйволов
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
11
Макаров
3
Тетрашвили
23
Причиненко
20
Марков
91
Заболотный
4-2-4
25
Чебану
27
Молодцов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
4
Астафьев
34
Сабитов
11
Дегтярев
11
Саркисов
9
Лукьянов
10
Амбарцумян
20
Марков
7
Чхапелия
7
Чхапелия
20
Марков
23
Причиненко
35
Гультяев
35
Гультяев
23
Причиненко
18
Кашчелан
99
Палиенко
99
Палиенко
18
Кашчелан
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
9
Лукьянов
29
Игнатович
29
Игнатович
9
Лукьянов
10
Амбарцумян
11
Пазин
11
Пазин
10
Амбарцумян
11
Дегтярев
10
Петров
10
Петров
11
Дегтярев
11
Саркисов
13
Алхазов
13
Алхазов
11
Саркисов
Остались в запасе
Тосно
Мордовия
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
23
Артем Леонов
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Тосно - Мордовия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Кировец
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