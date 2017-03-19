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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - СКА-Хабаровск
Шинник - СКА-Хабаровск: обзор матча 19 марта 2017
Шинник
19.03.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
33'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - СКА-Хабаровск
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
90'
+3
Замена
В. Цховребов
️️️️
Е. Ятченко
89'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
М. Земсков
80'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Султонов
73'
63'
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Астафьев
59'
Желтая карточка
А. Друзин
Желтая карточка
М. Земсков
55'
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
П. Карасев
46'
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Рылов
ГОЛ! 1:0!
М. Земсков
33'
17'
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
Е. Ятченко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
24
Гоцук
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
9
Митасов
52
Нетфуллин
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
3-1-4-2
55
Криворучко
88
Киреев
5
Микуцкис
59
Иванов
18
Карасев
4
Астафьев
69
Дедечко
30
Друзин
10
Рылов
91
Булия
9
Корян
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
97
Ятченко
15
Цховребов
15
Цховребов
97
Ятченко
28
Султонов
10
Лаук
10
Лаук
28
Султонов
8
Земсков
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Земсков
18
Карасев
60
Казанков
60
Казанков
18
Карасев
10
Рылов
78
Калинский
78
Калинский
10
Рылов
4
Астафьев
22
Кобялко
22
Кобялко
4
Астафьев
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
37
Владислав Ослоновский
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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