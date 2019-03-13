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    Крис Брант - статистика

    Полузащитник
    Имя Крис
    Фамилия Брант
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 23 1 6 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2019 1' -80' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0
    (3:4)п    		 Астон Вилла (Бирмингем)
    66' 80'
    27.04.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.04.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.04.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    62'
    13.04.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Престон (Престон)
    27'
    09.04.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.04.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    40'
    29.03.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    47' 90'
    16.03.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.03.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Суонси (Суонси)
    19' 54'
    09.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.02.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    21.01.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.01.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    01.01.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    29.12.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.12.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.12.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.12.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    28.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.11.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.10.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    24.10.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:4 Дерби Каунти (Дерби)
    20.10.2018 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    58'
    06.10.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:1 Рединг (Рединг)
    80'
    03.10.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    87'
    29.09.2018 Был в запасе Престон (Престон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    22.09.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    18.09.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    14.09.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.09.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24.08.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.08.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 7:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18'
    11.08.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.08.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.08.2018 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:2 Болтон (Болтон)
    31'
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