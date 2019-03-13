|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|23
|1
|6
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2019
|1' -80'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
(3:4)п
|Астон Вилла (Бирмингем)
|66' 80'
|27.04.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.04.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.04.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|62'
|13.04.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Престон (Престон)
|27'
|09.04.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|40'
|29.03.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|47' 90'
|16.03.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.03.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|19' 54'
|09.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|21.01.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.12.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.12.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.12.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.11.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|24.10.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:4
|Дерби Каунти (Дерби)
|20.10.2018
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|58'
|06.10.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Рединг (Рединг)
|80'
|03.10.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|87'
|29.09.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|22.09.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.09.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.09.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24.08.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.08.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|7:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18'
|11.08.2018
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.08.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.08.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|31'