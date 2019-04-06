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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Вест Бромвич
Миллуолл - Вест Бромвич: обзор матча 06 апреля 2019
Миллуолл
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
30'
Р. Танниклифф
66'
А. Хегази (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Вест Бромвич
Желтая карточка
Р. Леонард
90'
80'
Вторая желтая
А. Хегази
67'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Хегази
66'
Желтая карточка
Д. Купер
60'
Желтая карточка
Д. Мередит
51'
45'
+2
Желтая карточка
А. Хегази
44'
Желтая карточка
С. Йохансен
40'
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ! 1:0!
Р. Танниклифф
Пас отдал
Л. Грегори
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-5-1
25
Мартин
5
Купер
3
Мередит
15
Пирс
2
Ромео
18
Леонард
10
Маршалл
8
Томпсон
8
Танниклифф
17
Уоллес
9
Грегори
4-1-2-3
26
Джонстон
27
Холгейт
26
Хегази
4
Адарабиойо
22
Таунсенд
8
Ливермор
11
Брант
10
Йохансен
16
Родригес
4
Робсон-Кану
34
Гэйл
Остались в запасе
Миллуолл
Вест Бромвич
6
Шон Уилльямс
ОП
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Миллуолл - Вест Бромвич
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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