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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Вест Бромвич
Болтон - Вест Бромвич: обзор матча 21 января 2019
Болтон
21.01.2019, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
19'
Д. Родригес
75'
С. Филд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Вест Бромвич
75'
ГОЛ! 0:2!
С. Филд
Пас отдал
Д. Родригес
73'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
К. Дональдсон
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
М. Холгейт
Желтая карточка
П. Ольковски
38'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
К. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Болтон
36
Марк Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-1-3-2
13
Олнвик
5
Биверс
3
Тэйлор
16
Ольковски
14
Хоббс
16
Лоу
12
Нун
7
Мерфи
19
О'Нил
10
Амеоби
8
Дональдсон
4-3-3
26
Джонстон
15
Доусон
3
Гиббс
26
Хегази
27
Холгейт
11
Брант
18
Бэрри
45
Харпер
4
Робсон-Кану
16
Родригес
34
Гэйл
Остались в запасе
Болтон
Вест Бромвич
36
Марк Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
36
Марк Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Болтон - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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