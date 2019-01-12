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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 12 января 2019
Вест Бромвич
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
12'
Д. Гэйл
83'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
Т. Крул
Желтая карточка
М. Холгейт
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
К. МакЛин
62'
Желтая карточка
Э. Буэндия
Желтая карточка
Д. Родригес
62'
Желтая карточка
Г. Бэрри
61'
56'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Холгейт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-3-3
26
Джонстон
27
Холгейт
3
Гиббс
15
Доусон
26
Хегази
11
Брант
45
Харпер
18
Бэрри
34
Гэйл
16
Родригес
4
Робсон-Кану
2-2-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
6
Теттей
8
Вранчич
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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