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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 11 августа 2018
Норвич Сити
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 4
Завершен
Вест Бромвич
24'
Д. Роудс
70'
Т. Пукки
82'
Г. Хэнли
33'
Д. Родригес (П)
48'
Д. Родригес
65'
Х. Барнс
79'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:4!
Г. Хэнли
Пас отдал
О. Эрнандес
82'
79'
ГОЛ! 2:4!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
А. Хегази
ГОЛ! 2:3!
Т. Пукки
Пас отдал
О. Эрнандес
70'
65'
ГОЛ! 1:3!
Х. Барнс
Пас отдал
М. Филлипс
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Гэйл
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
Пас отдал
Т. Пукки
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
7
Деннис Србени
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-4-1-2
23
Крул
4
Хэнли
12
Пинту
5
Клозе
23
МакЛин
78
Ляйтнер
10
Маршалл
6
Теттей
11
Эрнандес
29
Роудс
20
Пукки
4-1-3-2
26
Джонстон
12
Ньом
3
Гиббс
5
Бартли
26
Хегази
8
Ливермор
25
Филлипс
11
Брант
11
Барнс
34
Гэйл
16
Родригес
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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