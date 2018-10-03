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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич: обзор матча 03 октября 2018
Шеффилд Уэнсдэй
03.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
24'
А. Рич
41'
Ф. Форестьери
86'
Й. Пелюпесси (АГ)
87'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич
87'
ГОЛ! 2:2!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Брант
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Й. Пелюпесси
Желтая карточка
К. Доусон
72'
Желтая карточка
А. Нухиу
69'
67'
Желтая карточка
К. Доусон
55'
Желтая карточка
К. Бартли
49'
Желтая карточка
Д. Ливермор
ГОЛ! 2:0!
Ф. Форестьери
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Рич
Пас отдал
Д. Онома
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-1-1-2
25
Доусон
12
Лис
6
Гектор
36
Пудил
3
Рич
6
Пелюпесси
2
Палмер
17
Онома
9
Нухиу
45
Форестьери
3-3-2-2
26
Джонстон
15
Доусон
5
Бартли
4
Мирс
26
Хегази
8
Ливермор
3
Гиббс
11
Брант
11
Барнс
34
Гэйл
16
Родригес
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Вест Бромвич
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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