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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Дерби Каунти
Вест Бромвич - Дерби Каунти: обзор матча 24 октября 2018
Вест Бромвич
24.10.2018, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 4
Завершен
Дерби Каунти
83'
Д. Родригес
15'
Т. Лоуренс
51'
Х. Уилсон
71'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:3!
Д. Родригес
Пас отдал
Х. Барнс
83'
72'
Желтая карточка
С. Мэлони
71'
ГОЛ! 0:3!
С. Мэлони
Пас отдал
М. Беннетт
51'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
44'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
К. Доусон
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
3
Гиббс
15
Доусон
4
Адарабиойо
5
Бартли
11
Барнс
11
Брант
26
Филд
25
Филлипс
34
Гэйл
16
Родригес
4-1-3
33
Карсон
2
Мэлони
36
Кио
23
Томори
2
Богль
23
Хаддлстоун
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Дерби Каунти
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Вест Бромвич - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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