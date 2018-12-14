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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 14 декабря 2018
Шеффилд Юнайтед
14.12.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
12'
Д. МакГолдрик
41'
Г. Бэрри
76'
К. Гиббс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Гиббс
Пас отдал
Х. Барнс
Желтая карточка
Д. Иган
63'
41'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэрри
Пас отдал
Х. Барнс
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
М. Даффи
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
32
Балдок
31
Даффи
13
Флек
10
Норвуд
17
МакГолдрик
14
Шарп
4-1-3-2
26
Джонстон
3
Гиббс
15
Доусон
4
Адарабиойо
26
Хегази
8
Ливермор
25
Филлипс
18
Бэрри
11
Барнс
34
Гэйл
16
Родригес
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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