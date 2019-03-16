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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Вест Бромвич
Брентфорд - Вест Бромвич: обзор матча 16 марта 2019
Брентфорд
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Вест Бромвич
Желтая карточка
Ж. Жанвье
65'
Желтая карточка
М. Одубайо
58'
33'
Желтая карточка
Д. Гэйл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Брентфорд
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-2-1-3
12
Дэниэльс
28
Одубайо
15
Конса
17
Жанвье
3
Дальсгаард
14
Сойерс
15
Мокоджо
7
Каньос
5
Барбе
11
Мопе
10
Бенрахма
4-3-2
26
Джонстон
26
Хегази
15
Доусон
22
Таунсенд
27
Холгейт
11
Брант
10
Йохансен
7
Моррисон
16
Родригес
34
Гэйл
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Бромвич
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Брентфорд - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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