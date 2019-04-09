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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вест Бромвич
Бристоль Сити - Вест Бромвич: обзор матча 09 апреля 2019
Бристоль Сити
09.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
2'
Д. Браунхилл
16'
А. Вайманн
19'
Д. Хант
47'
Д. Гэйл
74'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
М. Тейлор
90'
+4
74'
ГОЛ! 3:2!
Д. Родригес
Пас отдал
К. Доусон
70'
Желтая карточка
М. Холгейт
47'
ГОЛ! 3:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
С. Йохансен
ГОЛ! 3:0!
Д. Хант
19'
ГОЛ! 2:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Браунхилл
16'
Желтая карточка
Д. Хант
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
Пас отдал
А. Вайманн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Бристоль Сити
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-3-2
1
О'Лири
26
Калас
4
Уэбстер
17
Бэйкер
32
Хант
17
Элиассон
8
Браунхилл
7
Пак
18
Вайманн
18
Дьедиу
4-1-2-2
26
Джонстон
15
Доусон
22
Таунсенд
5
Бартли
27
Холгейт
8
Ливермор
10
Йохансен
45
Харпер
16
Родригес
34
Гэйл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вест Бромвич
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Бристоль Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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