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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Вест Бромвич - Бирмингем Сити: обзор матча 29 марта 2019
Вест Бромвич
29.03.2019, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
47'
Д. Гэйл
65'
Д. Родригес (П)
74'
Д. Ливермор
7'
Г. Гарднер
59'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Желтая карточка
К. Брант
90'
+7
84'
Желтая карточка
К. Гарднер
ГОЛ! 3:2!
Д. Ливермор
74'
68'
Желтая карточка
Г. Гарднер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Родригес
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
Л. Юткевич
Пас отдал
К. Мэхони
ГОЛ! 1:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
К. Брант
47'
46'
Желтая карточка
К. Педерсен
Желтая карточка
К. Доусон
30'
24'
Желтая карточка
Х. Дин
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гарднер
Пас отдал
К. Мэхони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
4-1-2-2
26
Джонстон
27
Холгейт
15
Доусон
22
Таунсенд
26
Хегази
8
Ливермор
7
Моррисон
11
Брант
16
Родригес
34
Гэйл
4-4-1-1
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
20
Гарднер
16
Дэвис
19
Магома
34
Адамс
11
Мэхони
10
Юткевич
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Вест Бромвич - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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