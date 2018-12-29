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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 29 декабря 2018
Вест Бромвич
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
90+5'
Д. Джонс (АГ)
5'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Джонс
90'
+5
Желтая карточка
С. Джонстон
90'
+3
Желтая карточка
К. Доусон
89'
82'
Желтая карточка
Б. Беннэн
71'
Желтая карточка
М. Матиаш
Красная карточка
Д. Родригес
63'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
Пас отдал
М. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-1-4-1
26
Джонстон
4
Адарабиойо
5
Бартли
3
Гиббс
15
Доусон
8
Ливермор
11
Барнс
11
Брант
20
Сако
7
Моррисон
16
Родригес
3-2-2-3
25
Доусон
3
Рич
6
Гектор
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Фокс
10
Беннэн
2
Палмер
21
Бойд
9
Нухиу
7
Матиаш
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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