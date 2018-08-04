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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Болтон
Вест Бромвич - Болтон: обзор матча 04 августа 2018
Вест Бромвич
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Болтон
45+1'
Х. Барнс
18'
Д. Магеннис
89'
Я. Вилдсхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Болтон
89'
ГОЛ! 1:2!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
Д. Уитер
78'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
У. Бакли
Замена
О. Бурк
️️️️
Х. Барнс
76'
60'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Л. Мерфи
50'
Замена
К. Нун
️️️️
С. Амеоби
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
А. Ньом
45'
+1
Желтая карточка
К. Брант
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
С. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Даррен Мур
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Джош Вела
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
3
Гиббс
26
Хегази
5
Бартли
12
Ньом
8
Ливермор
11
Барнс
11
Брант
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
16
Родригес
4-1-2-3
13
Олнвик
3
Тэйлор
5
Биверс
31
Уитер
16
Ольковски
16
Лоу
16
Вела
7
Мерфи
11
Бакли
9
Магеннис
10
Амеоби
11
Барнс
7
Бурк
7
Бурк
11
Барнс
10
Амеоби
12
Нун
12
Нун
10
Амеоби
11
Бакли
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
11
Бакли
7
Мерфи
19
О'Нил
19
О'Нил
7
Мерфи
Остались в запасе
Вест Бромвич
Болтон
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Даррен Мур
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Даррен Мур
Статистика матча Вест Бромвич - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
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