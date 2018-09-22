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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Миллуолл
Вест Бромвич - Миллуолл: обзор матча 22 сентября 2018
Вест Бромвич
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
68'
Д. Гэйл
76'
К. Гиббс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Миллуолл
ГОЛ! 2:0!
К. Гиббс
76'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
5
Бартли
3
Гиббс
26
Хегази
15
Доусон
8
Ливермор
11
Барнс
11
Брант
25
Филлипс
34
Гэйл
16
Родригес
4-1-3-2
13
Амос
2
Ромео
5
Купер
17
Уэбстер
3
Мередит
6
Уилльямс
17
Уоллес
38
Скалак
18
Леонард
20
Морисон
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Вест Бромвич
Миллуолл
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
25
Давид Мартин
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Вест Бромвич - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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