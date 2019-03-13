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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 13 марта 2019
Вест Бромвич
13.03.2019, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
19'
К. Брант
54'
М. Холгейт
85'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
ГОЛ! 3:0!
Д. Родригес
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Холгейт
Пас отдал
К. Брант
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Брант
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-1-2-3
26
Джонстон
15
Доусон
27
Холгейт
22
Таунсенд
26
Хегази
8
Ливермор
11
Брант
45
Харпер
23
Мерфи
16
Родригес
34
Гэйл
4-1-3-1
15
Нордфельдт
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
14
Робертс
6
Гримес
7
Джеймс
43
Целина
15
Раутледж
12
Дайер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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