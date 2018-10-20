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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 20 октября 2018
Уиган Атлетик
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
84'
Вторая желтая
Д. Ливермор
Желтая карточка
Ш. Данкли
59'
58'
Желтая карточка
К. Брант
48'
Желтая карточка
Х. Барнс
34'
Желтая карточка
Д. Ливермор
28'
Желтая карточка
Д. Родригес
24'
Желтая карточка
К. Доусон
Желтая карточка
Р. Джеймс
19'
Желтая карточка
С. Морси
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-5
28
Уолтон
33
Берн
22
Данкли
4
Кипр
14
Бирн
25
Пауэлл
8
Эванс
8
Морси
18
Робертс
33
Джеймс
3-3-2-2
26
Джонстон
15
Доусон
5
Бартли
4
Мирс
3
Гиббс
8
Ливермор
26
Хегази
11
Брант
11
Барнс
16
Родригес
34
Гэйл
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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