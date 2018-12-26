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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Уиган Атлетик
Вест Бромвич - Уиган Атлетик: обзор матча 26 декабря 2018
Вест Бромвич
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
8'
Д. Родригес
69'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Г. Бэрри
69'
Желтая карточка
Д. Ливермор
64'
Желтая карточка
К. Гиббс
57'
28'
Желтая карточка
Д. Гарнер
17'
Желтая карточка
К. Коннолли
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Гэйл
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
4
Адарабиойо
3
Гиббс
26
Хегази
15
Доусон
8
Ливермор
11
Барнс
18
Бэрри
25
Филлипс
16
Родригес
34
Гэйл
3-2-2-1-1
28
Уолтон
4
Кипр
22
Данкли
33
Берн
3
Нейсмит
6
Коннолли
8
Морси
33
Джеймс
19
Мэсси
14
Гарнер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
8
Ли Эванс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
8
Ли Эванс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Вест Бромвич - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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