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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 01 января 2019
Блэкберн
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
53'
Ч. Малгрю
58'
Б. Дак
63'
Д. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
90'
+3
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+2
Желтая карточка
Б. Бреретон
89'
87'
Красная карточка
Д. Ливермор
77'
Желтая карточка
К. Доусон
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Родригес
ГОЛ! 2:0!
Б. Дак
Пас отдал
А. Армстронг
58'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Малгрю
53'
Желтая карточка
Э. Беннетт
52'
41'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4-4-2
1
Райя
4
Малгрю
27
Трэвис
30
Эванс
17
Белл
17
Беннетт
6
Рид
23
Дак
26
Ленихэн
12
Грэм
10
Армстронг
4-4-2
26
Джонстон
5
Бартли
3
Гиббс
15
Доусон
4
Адарабиойо
25
Филлипс
18
Бэрри
7
Моррисон
11
Барнс
4
Робсон-Кану
16
Родригес
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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