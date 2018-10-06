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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Рединг
Вест Бромвич - Рединг: обзор матча 06 октября 2018
Вест Бромвич
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
49'
Д. Гэйл
65'
Д. Гэйл
72'
Х. Барнс
80'
К. Бартли
6'
Л. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Рединг
82'
Желтая карточка
Л. Мур
ГОЛ! 4:1!
К. Бартли
Пас отдал
К. Брант
80'
ГОЛ! 3:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Родригес
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
К. Бартли
65'
56'
Желтая карточка
Т. Илори
Желтая карточка
Г. Бэрри
52'
51'
Желтая карточка
Д. Свифт
ГОЛ! 1:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Т. Мирс
49'
Желтая карточка
К. Доусон
41'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бакуна
Пас отдал
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
3-3-2-2
26
Джонстон
15
Доусон
5
Бартли
4
Мирс
3
Гиббс
8
Ливермор
26
Хегази
11
Барнс
18
Бэрри
34
Гэйл
16
Родригес
3-2-4-1
28
Уокер
2
Гантер
6
Блэкетт
26
Мур
17
Идом
4
Илори
11
Мейте
6
Эзатолахи
10
Бакуна
8
Свифт
29
МакНалти
Остались в запасе
Вест Бромвич
Рединг
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Вест Бромвич - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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