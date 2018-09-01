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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 01 сентября 2018
Вест Бромвич
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
16'
Д. Гэйл
59'
Д. Гэйл
90+5'
Э. Питерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Э. Питерс
Желтая карточка
Д. Ливермор
71'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Ливермор
59'
Желтая карточка
А. Хегази
54'
Желтая карточка
К. Бартли
45'
+2
19'
Желтая карточка
Э. Питерс
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
К. Гиббс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
5
Бартли
3
Гиббс
26
Хегази
15
Доусон
8
Ливермор
11
Барнс
11
Брант
25
Филлипс
34
Гэйл
16
Родригес
4-3-3
1
Батлэнд
15
Мартина
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
33
Питерс
5
Этебо
16
МакКлин
7
Аллен
92
Диуф
15
Крауч
38
Бераино
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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