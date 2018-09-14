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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Бирмингем Сити - Вест Бромвич: обзор матча 14 сентября 2018
Бирмингем Сити
14.09.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
26'
Хота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
Х. Дин
72'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
68'
56'
Желтая карточка
К. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
Хота
Пас отдал
Л. Юткевич
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
14
Омар Богл
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
24
Педерсен
5
Моррисон
6
Дин
19
Магома
20
Гарднер
34
Адамс
8
Кифтенбельд
24
Хота
10
Юткевич
4-1-3-2
26
Джонстон
26
Хегази
15
Доусон
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
25
Филлипс
11
Брант
11
Барнс
16
Родригес
34
Гэйл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
14
Омар Богл
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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