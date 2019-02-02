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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Мидлсбро
Вест Бромвич - Мидлсбро: обзор матча 02 февраля 2019
Вест Бромвич
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 3
Завершен
Мидлсбро
42'
Д. Родригес
63'
Д. Гэйл
17'
Д. Сэйвилл
75'
Б. Ассомбалонга
83'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Мидлсбро
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хагилл
83'
ГОЛ! 2:3!
Б. Ассомбалонга
75'
ГОЛ! 2:2!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Хагилл
ГОЛ! 2:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Родригес
63'
55'
Желтая карточка
Р. Шоттон
46'
Желтая карточка
Л. Уинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Харпер
42'
Желтая карточка
М. Холгейт
39'
36'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сэйвилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-3-3
26
Джонстон
27
Холгейт
3
Гиббс
26
Хегази
15
Доусон
18
Бэрри
45
Харпер
26
Филд
34
Гэйл
4
Робсон-Кану
16
Родригес
3-3-3-1
12
Рэндольф
44
Флинт
5
Шоттон
4
Айяла
23
Фрай
17
Бешич
32
Фрэнд
6
Сэйвилл
12
Оби Микел
10
Уинг
9
Хагилл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Мидлсбро
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Вест Бромвич - Мидлсбро
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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