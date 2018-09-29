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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вест Бромвич
Престон - Вест Бромвич: обзор матча 29 сентября 2018
Престон
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
71'
Э. Хьюз
90+6'
А. Брауне
48'
Д. Родригес
73'
Б. Дэвис (АГ)
88'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:3!
А. Брауне
90'
+6
88'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гэйл
80'
Желтая карточка
С. Джонстон
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:1!
Э. Хьюз
71'
59'
Желтая карточка
Т. Мирс
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Ливермор
27'
Желтая карточка
К. Гиббс
23'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-3-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
14
Фишер
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Ледсон
8
Брауне
4
Пирсон
47
Робинсон
7
Баркер
3-3-2-2
26
Джонстон
15
Доусон
5
Бартли
4
Мирс
26
Хегази
8
Ливермор
3
Гиббс
18
Бэрри
11
Барнс
34
Гэйл
16
Родригес
Остались в запасе
Престон
Вест Бромвич
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Престон - Вест Бромвич
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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