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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 27 октября 2018
Вест Бромвич
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
40'
К. Доусон
71'
Х. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
71'
ГОЛ! 1:1!
Х. Рид
ГОЛ! 1:0!
К. Доусон
Пас отдал
М. Филлипс
40'
22'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
К. Бартли
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-4-1
26
Джонстон
4
Адарабиойо
15
Доусон
22
Таунсенд
5
Бартли
8
Ливермор
11
Барнс
20
Сако
7
Моррисон
25
Филлипс
16
Родригес
2-5-1-2
1
Райя
33
Уильямс
4
Малгрю
23
Дак
17
Беннетт
7
Ротуэлл
21
Смолвуд
6
Родуэлл
6
Рид
32
Конвэй
45
Палмер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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