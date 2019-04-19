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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 19 апреля 2019
Вест Бромвич
19.04.2019, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
3 : 2
Завершен
Халл Сити
42'
К. Гиббс
62'
Д. Гэйл
85'
Д. Гэйл
48'
Т. Кейн
59'
Т. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
ГОЛ! 3:2!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Мерфи
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гэйл
Пас отдал
К. Брант
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
Т. Кейн
Пас отдал
Д. Ирвин
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кейн
Пас отдал
Д. Бэтти
ГОЛ! 1:0!
К. Гиббс
Пас отдал
Т. Адарабиойо
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
3
Гиббс
26
Хегази
27
Холгейт
15
Доусон
5
Бартли
11
Брант
45
Харпер
10
Йохансен
34
Гэйл
4
Робсон-Кану
4-4-2
1
Маршалл
34
Кейн
32
Бурк
30
де Вейс
2
Личай
18
Бэтти
36
Ирвин
7
Хенриксен
11
Гросицки
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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