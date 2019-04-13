Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Престон
Вест Бромвич - Престон: обзор матча 13 апреля 2019
Вест Бромвич
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
4 : 1
Завершен
Престон
27'
Д. Гэйл
31'
Д. Гэйл
43'
Д. Родригес
71'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Престон
Желтая карточка
К. Доусон
90'
74'
Желтая карточка
Д. Фишер
ГОЛ! 4:0!
Д. Гэйл
71'
Желтая карточка
Д. Ливермор
57'
ГОЛ! 3:0!
Д. Родригес
Пас отдал
С. Йохансен
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гэйл
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
К. Брант
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Престон
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
5
Бартли
27
Холгейт
3
Гиббс
26
Хегази
8
Ливермор
15
Доусон
11
Брант
10
Йохансен
34
Гэйл
16
Родригес
2-4-1
1
Радд
6
Дэвис
14
Фишер
4
Ледсон
8
Брауне
14
Джонсон
12
Галлахер
14
Нмеча
Остались в запасе
Вест Бромвич
Престон
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Вест Бромвич - Престон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Престон
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+