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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Вест Бромвич
Халл Сити - Вест Бромвич: обзор матча 03 ноября 2018
Халл Сити
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
38'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
Й. де Вейс
60'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
2
Личай
4
Элфик
32
Бурк
30
де Вейс
11
Гросицки
18
Бэтти
7
Хенриксен
36
Ирвин
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
4-1-4-1
26
Джонстон
26
Хегази
15
Доусон
22
Таунсенд
4
Адарабиойо
8
Ливермор
25
Филлипс
7
Моррисон
11
Брант
11
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Бромвич
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Халл Сити - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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