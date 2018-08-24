Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вест Бромвич
Мидлсбро - Вест Бромвич: обзор матча 24 августа 2018
Мидлсбро
24.08.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
90+1'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Вест Бромвич
Желтая карточка
М. Бешич
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Айяла
Пас отдал
М. Бешич
90'
+1
Желтая карточка
Р. Шоттон
72'
65'
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
Д. Айяла
58'
54'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Крис Брант
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-3-2
12
Рэндольф
32
Фрэнд
23
Фрай
44
Флинт
4
Айяла
5
Шоттон
7
Клэйтон
16
Хаусон
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
27
Ассомбалонга
4-1-3-2
26
Джонстон
5
Бартли
26
Хегази
4
Адарабиойо
3
Гиббс
8
Ливермор
25
Филлипс
11
Брант
11
Барнс
34
Гэйл
16
Родригес
Остались в запасе
Мидлсбро
Вест Бромвич
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Мидлсбро - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Вест Бромвич
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+