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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Астон Вилла
Вест Бромвич - Астон Вилла: обзор матча 07 декабря 2018
Вест Бромвич
07.12.2018, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
28'
Д. Гэйл
90+1'
Д. Родригес
12'
А. Эль-Гази
59'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 2:2!
Д. Родригес
90'
+1
Желтая карточка
А. Хегази
63'
Желтая карточка
Д. Ливермор
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Д. Грилиш
ГОЛ! 1:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Х. Барнс
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
26
Хегази
15
Доусон
4
Адарабиойо
3
Гиббс
8
Ливермор
11
Барнс
18
Бэрри
25
Филлипс
16
Родригес
34
Гэйл
4-3-2-1
1
Нюланд
21
Хаттон
4
Туанзебе
17
Честер
3
Тэйлор
11
Боласи
14
Хурихейн
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Вест Бромвич
Астон Вилла
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Бромвич - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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