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Манушу
Статистика
Манушу - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1983 (43), Луанда
#9 | Нападающий
188 см | 83 кг
Ангола | Португалия
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Испания. Примера 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Кубок Африканских Наций 2010
Испания. Примера 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
28
4
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
08.05.2016
Райо Вальекано
64' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
30.04.2016
Райо Вальекано
64' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
2 : 3
23.04.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
77' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.04.2016
Вильярреал
81' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
80' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
70' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
56' - 90'
87'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2016
Эйбар
70' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
1' - 80'
57'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
45' - 90'
48, 51'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
35' - 90'
43'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
2 : 2
12.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
69' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
76' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
73' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
10 : 2
20.12.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
13.12.2015
Малага
68' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
2 : 1
06.12.2015
Райо Вальекано
82' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
45' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 1
07.11.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
70' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
23.10.2015
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2015
Бетис
65' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
80' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.09.2015
Спортинг
72' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
20.09.2015
Райо Вальекано
76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
62' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
1' - 72'
61'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
1' - 90'
49'
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