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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Спортинг
Райо Вальекано - Спортинг: обзор матча 23 сентября 2015
Райо Вальекано
23.09.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
40'
Р. Трасоррас (П)
48'
Х. Гуэрра
49'
Джони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Спортинг
Желтая карточка
Н. Мартинес
84'
76'
Желтая карточка
Р. Канелья
Желтая карточка
Р. Баэна
73'
72'
Замена
К. Кастро
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
72'
64'
Замена
С. Альварес
️️️️
Р. Айт-Атмане
Замена
Л. Бангура
️️️️
Бебе
64'
49'
ГОЛ! 2:1!
Джони
ГОЛ! 2:0!
Х. Гуэрра
48'
43'
Замена
А. Лора
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Трасоррас
40'
39'
Вторая желтая
Б. Эспиноcа
37'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Замена
А. Эмбарба
️️️️
П. Эрнандес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рэзван Рац
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
11
Луис Фаринья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Спортинг
26
Деннис Диас
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-3-2-1
25
Тоньо
15
Рац
4
Амайя
3
Льоренте
22
Мартинес
19
Санчес
15
Баэна
10
Трасоррас
12
Бебе
19
Эрнандес
24
Гуэрра
4-1-1-2-2
1
Гарсия
23
Эрнандес
22
Мере
20
Эспиноcа
15
Канелья
8
Маскарель
8
Айт-Атмане
10
Халилович
24
Джони
19
Санабрия
10
Герреро
19
Эрнандес
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
Эрнандес
12
Бебе
7
Бангура
7
Бангура
12
Бебе
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
19
Санабрия
11
Лора
11
Лора
19
Санабрия
8
Айт-Атмане
6
Альварес
6
Альварес
8
Айт-Атмане
10
Герреро
16
Кастро
16
Кастро
10
Герреро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Спортинг
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
17
Куини
ПЗ
26
Деннис Диас
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
17
Куини
ПЗ
Остались в запасе
26
Деннис Диас
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Райо Вальекано - Спортинг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
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