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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 03 марта 2016
Райо Вальекано
03.03.2016, четверг, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 5
Завершен
Барселона
57'
Манушу
22'
И. Ракитич
23'
Л. Месси
53'
Л. Месси
72'
Л. Месси
86'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
87'
Желтая карточка
Неймар
86'
ГОЛ! 1:5!
А. Туран
Пас отдал
Ж. Матье
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
80'
78'
Желтая карточка
А. Туран
77'
Замена
Т. Вермален
️️️️
С. Бускетс
74'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Роберто
72'
ГОЛ! 1:4!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
Замена
А. Амайя
️️️️
Бебе
71'
69'
Пенальти не реализован!
Л. Суарес
Красная карточка
М. Итурра
67'
66'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 1:3!
Манушу
Пас отдал
Бебе
57'
Замена
Д. Монтьель
️️️️
Пити
56'
53'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Красная карточка
Д. Льоренте
42'
23'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
15
Креспо
3
Льоренте
2
Тито
17
Куини
16
Итурра
10
Трасоррас
10
Пити
12
Бебе
23
Эмбарба
9
Манушу
3-1-3-2-1
1
Браво
3
Пике
22
Матье
14
Маскерано
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Пити
20
Монтьель
20
Монтьель
10
Пити
12
Бебе
4
Амайя
4
Амайя
12
Бебе
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
5
Бускетс
4
Вермален
4
Вермален
5
Бускетс
6
Роберто
22
Видаль
22
Видаль
6
Роберто
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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