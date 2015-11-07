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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 07 ноября 2015
Райо Вальекано
07.11.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
3'
Х. Гуэрра
10'
Х. Гуэрра
53'
Ж. Бабен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
Желтая карточка
Р. Трасоррас
90'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Тоньо
79'
Замена
П. Эберт
️️️️
П. Эрнандес
75'
70'
Желтая карточка
Р. Перес
69'
Замена
Э. Мендес
️️️️
К. Бираги
63'
Желтая карточка
Р. Крхин
53'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бабен
Пас отдал
Пити
Желтая карточка
Тито
47'
46'
Замена
Тьеви
️️️️
Р. Ибаньес
46'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Маркес
45'
+2
Желтая карточка
Пити
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Бебе
30'
Вторая желтая
З. Каштру
19'
Желтая карточка
З. Каштру
13'
ГОЛ! 2:0!
Х. Гуэрра
10'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эрнандес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
10
Пити
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
23
Тьеви
ПВ
4-2-3-1
25
Тоньо
15
Рац
83
Зе Каштру
3
Льоренте
2
Тито
15
Баэна
10
Трасоррас
12
Бебе
19
Эрнандес
23
Эмбарба
24
Гуэрра
3-1-5-1
1
Андрес
3
Бабен
18
Ломбан
3
Бираги
13
Лопеш
10
Пити
20
Ибаньес
21
Крхин
21
Перес
10
Хави Маркес
19
Эль-Араби
25
Тоньо
1
Хуан Карлос
1
Хуан Карлос
25
Тоньо
12
Бебе
5
Дорадо
5
Дорадо
12
Бебе
19
Эрнандес
20
Эберт
20
Эберт
19
Эрнандес
3
Бираги
7
Мендес
7
Мендес
3
Бираги
10
Хави Маркес
16
Рочина
16
Рочина
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
23
Тьеви
23
Тьеви
20
Ибаньес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
22
Начо Мартинес
ЛЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
22
Начо Мартинес
ЛЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Вальекас
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