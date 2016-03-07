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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 07 марта 2016
Эспаньол
07.03.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
12'
Абрахам
77'
Э. Перес
67'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
Желтая карточка
Абрахам
90'
+1
Вторая желтая
В. Санчес
90'
Желтая карточка
П. Диоп
90'
89'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
Желтая карточка
Абрахам
81'
ГОЛ! 2:1!
Э. Перес
77'
Замена
Э. Роко
️️️️
Абрахам
75'
70'
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ж. Морено
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Бебе
Пас отдал
А. Озбилиз
65'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Д. Монтьель
Замена
Э. Перес
️️️️
Бурги
62'
55'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Н. Мартинес
53'
Замена
Куини
️️️️
Х. Анхель Креспо
31'
Желтая карточка
А. Эмбарба
Желтая карточка
В. Санчес
24'
15'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 1:0!
Абрахам
Пас отдал
М. Асенсио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Пити
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лопес
5
Дуарте
6
Дуарте
27
Гонсалес
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
18
Бурги
10
Асенсио
7
Морено
4-2-3-1
13
Родригес
3
Льоренте
15
Креспо
2
Тито
22
Мартинес
10
Трасоррас
15
Баэна
23
Эмбарба
20
Монтьель
12
Бебе
9
Манушу
10
Абрахам
3
Роко
3
Роко
10
Абрахам
18
Бурги
30
Перес
30
Перес
18
Бурги
7
Морено
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Морено
15
Креспо
17
Куини
17
Куини
15
Креспо
22
Мартинес
23
Озбилиз
23
Озбилиз
22
Мартинес
20
Монтьель
24
Гуэрра
24
Гуэрра
20
Монтьель
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Пити
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Пити
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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