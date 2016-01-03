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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 03 января 2016
Райо Вальекано
03.01.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
15'
Д. Льоренте
51'
Х. Санчес
27'
А. Элустондо
63'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Эмбарба
87'
85'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Брума
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
73'
Желтая карточка
З. Каштру
72'
70'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
65'
Замена
Х. Прието
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Бебе
️️️️
Л. Бангура
64'
63'
ГОЛ! 2:2!
Брума
Пас отдал
Р. Пардо
Желтая карточка
Куини
57'
ГОЛ! 2:1!
Х. Санчес
Пас отдал
А. Эмбарба
51'
Желтая карточка
Д. Льоренте
48'
37'
Желтая карточка
М. Бергара
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Элустондо
Пас отдал
Р. Пардо
19'
Желтая карточка
К. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Д. Льоренте
Пас отдал
Р. Трасоррас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
20
Джони Монтьель
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Манушу
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4-3-1-2
13
Родригес
3
Льоренте
2
Тито
83
Зе Каштру
17
Куини
10
Трасоррас
15
Баэна
19
Санчес
23
Эмбарба
7
Бангура
24
Гуэрра
4-3-1-2
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
19
Мартинес
17
Бершиче
14
Ильярраменди
5
Бергара
14
Пардо
77
Брума
10
Вела
9
Жонатас
7
Бангура
12
Бебе
12
Бебе
7
Бангура
23
Эмбарба
19
Эрнандес
19
Эрнандес
23
Эмбарба
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
14
Ильярраменди
10
Прието
10
Прието
14
Ильярраменди
77
Брума
5
Кастро
5
Кастро
77
Брума
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
20
Джони Монтьель
АП
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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