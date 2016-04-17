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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 17 апреля 2016
Райо Вальекано
17.04.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
7'
Х. Гуэрра
81'
Мику
20'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
Замена
Манушу
️️️️
Бебе
81'
ГОЛ! 2:1!
Мику
Пас отдал
Тито
81'
80'
Желтая карточка
М. Науэль
72'
Замена
Родри
️️️️
Д. Суарес
71'
Желтая карточка
М. Гаспар
68'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
Замена
Х. Санчес
️️️️
З. Каштру
68'
Желтая карточка
А. Амайя
67'
61'
Замена
М. Науэль
️️️️
А. Педраса
59'
Желтая карточка
А. Марин
Желтая карточка
Х. Гуэрра
56'
Замена
А. Амайя
️️️️
Х. Анхель Креспо
48'
20'
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Пас отдал
Джонатан
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Адриан
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Саму
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хуан Карлос
2
Тито
83
Зе Каштру
3
Льоренте
15
Креспо
17
Куини
10
Трасоррас
12
Бебе
19
Эрнандес
24
Гуэрра
20
Мику
3-2-2-1-2
23
Ареоля
3
Марин
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
23
Педраса
6
Джонатан
14
Тригерос
4
Суарес
12
Баптистао
20
Адриан
15
Креспо
4
Амайя
4
Амайя
15
Креспо
83
Зе Каштру
19
Санчес
19
Санчес
83
Зе Каштру
12
Бебе
9
Манушу
9
Манушу
12
Бебе
4
Суарес
16
Родри
16
Родри
4
Суарес
23
Педраса
77
Науэль
77
Науэль
23
Педраса
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
23
Адриан Эмбарба
ПВ
48
Алекс Кампос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
48
Алекс Кампос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Вальекас
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